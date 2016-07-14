焦点：英镑贬值可提振英国出口 但效果或远逊1992和2008年

路透伦敦7月13日 - 英国决定退欧以来，英镑创下逾40年来最大跌幅，但其对英国出口的提振作用可能远不及1992和2008年英镑类似崩跌时。

全球经济脆弱，世界供应链更加复杂，以及英国央行利率近零，意味着英国或许较无法利用其更有竞争力的汇率优势。

汇丰高级经济顾问Stephen King称，“汇率贬值不是灵丹妙药。日本的经验显示，日圆下跌并不会带动出口大增，”

6月23日英国举行退欧公投以来，英镑贸易加权指数跌幅高达11%，英镑兑美元下挫15%。这料将赶上1992年的黑色星期三，及2008年底雷曼兄弟倒闭后几个月内英镑的跌幅。

多数分析师预计英镑将进一步下挫，兑美元可能再下跌10%，至1.20美元下方。他们预计退欧将导致英国经济放缓，明年甚至陷入衰退。

欧洲改革中心的Christian Odendahl和John Springford本周写道，“出口商需要持续投资以保持竞争力。如果退欧导致投资冻结，那么英镑贬值可能不足以提振出口。”

英镑下挫并不表示必然能够提振英国出口。根据Odendahl与Springford，近期预估显示，英国出口价格下降10%能促使出口增长4%。

他们指出，过去一年全球贸易仅成长2.5%，今年扩张幅度更低。与此同时，现今的跨国制造网络与供应链，则意味着跟以往比起来，货币贬值对出口商的帮助已经小了许多。

**1992年对比2008年**

话虽如此，但把1992年与2008年相比较还是有意义的。

1992年9月16日，也就是所谓的“黑色星期三”，英国被逐出欧洲汇率机制(ERM)。在之后六个月里，英镑贸易加权指数重挫约18%，英镑兑美元更是一度狂泻30%之多。

根据英国国家统计局(ONS)，英国出口从1992年的1,490亿英镑上升至1997年的2,390亿，增幅达53%。经济成长15.5%至1.28万亿(兆)英镑。

英国在1997年止的三年里录得贸易顺差，虽然每年顺差与GDP之比都不超过0.5%，但还是颇为罕见的顺差。1997年是英国录得贸易顺差的最后一年。

当时英国出口的强劲需求，大部分归因于相对稳健的全球经济。两德统一令欧洲获得提振，美国在克林顿任总统兴盛期动能节节上升。根据世界银行，1997年全球GDP增长率由1992年的1.8%跳升至3.8%。

2008-2009年的“经济大衰退”后，全球形势并不理想。根据世界银行，2007年全球成长为4.3%，2008年滑落至1.8%，到2013年才又回升至2.4%。

雷曼兄弟引爆金融危机之后，英镑跌势推动2013年出口反弹23%，但这还不到“黑色星期三”之后五年增幅的一半。ONS数据显示，2008-13年间，英国经济仅成长2.2%。

**利率**

眼下与黑色星期三过后那几年的情况大不一样，当时英国的经常帐赤字在1997年就基本被消除，而目前的情况却是，英国经常帐收支自2008年以来就一直恶化，现在的经常帐赤字与GDP之比已经超过5%，以往从未有过这么糟的时候。

汇丰分析师King指出，英国经济在1992年后能够复苏，主要归因于财政部和英国央行大幅度降息。相比之下，英镑在2008-09年间的贬值未能使英国经济实现再平衡，摆脱对消费的依赖，而且实质薪资的下滑令人们生活变得更糟。

在当年黑色星期三事件发生时，英国央行曾把利率上调到15%的高位，以支撑英镑汇率，之后完全放弃了欧洲汇率机制(ERM)并允许英镑贬值，到1994年2月时利率也已被调降到仅略高于5%的水平。只有将大幅降息、英镑贬值和全球经济复苏这多种因素综合在一起，才是最有效的。

2008年雷曼兄弟破产引爆金融危机后，英国央行累计降息400个基点，使利率在2009年3月达到0.5%的纪录低位。然而，在英国一味放宽政策的同时，全球经济也陷入衰退，而且几乎所有发达国家的央行都在宽松政策。

因此，英国央行预计将不得不再度降息或扩大资产购买计划，或者是双管齐下来放宽政策。

但由于政策工具的使用已经接近极限，许多人都质疑央行举措还能如何奏效。此外，也没有人知道英国退欧后将与欧盟达成怎样的贸易协议。英国40%的出口都是流向欧盟。

“英国退欧带来的经济风险已经严重偏于下档。”美银美林分析师Robert Wood说道。

英国经常帐图表：tmsnrt.rs/29txwMw

英国出口图表：tmsnrt.rs/29AWypg

英国GDP图表：tmsnrt.rs/29B2df0

英国退欧后，英镑走势图表：tmsnrt.rs/29tB5T3

黑色星期三后，英镑走势图表：tmsnrt.rs/29tBu8a

雷曼兄弟危机后，英镑走势图表：tmsnrt.rs/29B6yip（完）