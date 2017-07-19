英镑可能出现新一轮抛售--FXTM富拓

路透香港7月19日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

英镑周二全线走低，原因是英国6月份通货膨胀率降至2.6%，表明该货币对货币政策预期变得越来越敏感。那些对加息支持英镑走势抱有憧憬的投资者无功而返，因为通胀下滑消弱了英国央行2017年加息的可能性。虽然最近几周英国央行有鹰派言论，但通胀下降可能缓解央行加息的压力，进而使鹰派受困。

有猜测认为，上周多头依靠疲弱的基础推动英镑/美元突破1.3000美元，当前的跌势印证了这种看法。投资者要记住英镑问题背后的基本面因素依然完整，空头可能利用加息预期和美元疲软发起新一轮的抛售。从技术角度看，英镑/美元切实跌破1.3000美元后，可能进一步跌向1.2850美元。

**欧佩克会议能提振油价吗？**

第二季度对原油市场而言重大事件不少，供应过剩依然是主导性话题，油价仍处于强大压力之下。随着第三季度的展开，投资者将密切关注欧佩克是否会继续进一步减产以稳定市场。最近的一系列事件和油价走势令投资者质疑欧佩克是否已失去了对全球原油市场的控制。比如，一些被豁免减产的欧佩克成员国产量大幅上升，有报导称欧佩克可能要求尼日利亚和利比亚减产。我认为这两个国家增产将阻碍欧佩克其他成员国为重新平衡市场所作的努力，欧佩克可能在7月24日召开的会议上要求这两个国家限产。

**黄金**

美元疲软推升了金价，同时市场担心特朗普不能推进备受争议的医改法案，这导致投资者寻求避险。短期内，在谨慎气氛中，金价有望上涨，但全球货币政策紧缩前景将抑制黄金的吸引力。从技术角度看，金价需要有效突破且日收盘高于1,240美元，才有望进一步挺进1,260美元。反之，若一再受阻于1,240美元，则可能向1,225美元回落。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。