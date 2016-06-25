英镑触及31年低位 分析师预计未来数月将进一步下挫

路透伦敦6月24日 - 英镑周五惨跌至31年来最低，主要英国银行股录得2008年金融危机以来最大单日跌幅，英国民众在公投中决定退出欧盟，震惊全球金融市场。

随着周五交易日推进，英国股市受到的创伤缓和，受助于预期英镑下跌将有助许多英国企业，以及英国央行挹注2,500亿英镑资金所提供的额外支撑。

不过，苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)暴跌大约18%，尽管下午交易中有反弹。英镑录得1970年代初实施自由浮动汇率系统以来最大单日跌幅。

大行的分析师预计，未来数月英镑将进一步下跌，因投资者消化英国脱欧公投引发的长期和短期不确定性，以及对英国经济前景的影响规模。

“未来数周极度危险，英镑可能进一步下跌，”法国兴业策略师Kit Juckes说，“事实是，决策者的观点将会是，英镑走软是重要的经济缓冲。”

滙丰预计今年底前英镑跌至1.20美元，兑欧元降至0.92英镑，多家其他银行称，预计英镑将进一步贬值。

货币市场完全消化英国央行将在12月前减息一次，预计央行将需要采取措施支撑在周四公投前本已放缓的经济。

不过，交易商表示，亚洲的英镑买家买兴强劲，可能包括外国央行储备经理趁着英镑跌至数十年底位时纷纷买进英镑。

英镑在伦敦尾盘报1.3616美元，从低位1.3228反弹，后者是1985年中以来最弱的水准。

10年期英债收益率从周四尾盘大约1.38%跌至1.06%，花旗和高盛均预计，该收益率将跌穿1%，因投资者寻求在公债中避险。(完)