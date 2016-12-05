投资焦点：英镑沉寂数月终冲高 后市走势且看退欧立场软硬

路透伦敦12月2日 - 那些因英国退欧细则忧虑而做空英镑的投资者，这周的日子过得艰难。而最高法院下周将就议会在退欧程序中所扮演的角色举行听证，或许只会让事情变得更糟。

周四在短短数小时之间，英镑兑欧元上冲至近三个月高位，英镑兑美元涨至两个月高点。

英国脱欧事务大臣戴维斯的表态触发了这波走势，他首次表示在脱欧之后，为了保有最大程度的欧盟市场准入，英国将考虑为此向欧盟支付款项。

这虽不是答应留在单一市场的承诺，但听上去像是做出了一些让步，伦敦方面可能会折衷行事，让银行业、商界和经济受到的破坏不像部分投资者原本预期的那么严重。

在这之前的一个月，国内政治和经济慢慢地都对英镑有利，市场聚焦美国和全球固定收益市场的情况，导致投机客的目光转向他处。

英镑兑一篮子货币11月升值5%，创下2009年1月以来单月最大涨幅，且为逾三十年来第二大单月涨幅。英镑指数过去一年仍下跌15%。

周四争取国会出缺席次上，政府亦遭遇挫折，感觉像是为英国退欧投下反对票。而法院诉讼将让对手再度有权利影响如戴维斯等强硬派。

英镑空仓仍接近纪录低位，在接近年末作帐之际，7月及8月押注英镑下跌的人，有部分看来已经获利了结并离场。

“国内议题正带动英镑上涨，这是数周以来首见，”伦敦野村G10货币策略师Jordan Rochester表示，“我预期会有很大的杂音，另由于市场仓位仍相当偏空，因此总是会有轧空上涨的风险。”

**硬退欧VS软退欧？

法院已表示，新年之前不太可能做出决定。但英国法律体系上少见的听证会现场直播，可能会给出更多政治面信息。

一个月之前的初步裁决，规定英国政府在启动里斯本条约第50条退欧程序之前，需经过议会投票批准。政府对这一裁决提起上诉。

该裁决导致英镑大涨1.5%，给主张“软退欧”的人带来希望，即置欧洲搭建紧密经济关系于更严格控制移民之上。

“市场喜欢该判决的一个方面在于，从某种意义上讲，它加大了延迟决定的可能性，”巴克莱策略师Hamish Pepper称，“这样有更长时间考虑政策和谈判立场，最后成功的机率可能会更大。”

如果政府再度败诉，则将不得不争取某种形式的议会批准，才能启动第50条款。

这可能让首相特雷莎·梅很难实现其目标，即明年3月底前启动里斯本条约第50条。

但一些分析师认为，该裁决的影响不仅限于时间表。

“市场似乎倾向于认为政府上诉会被否决，那么(触发)第50条意味着要(寻求)议会批准，”汇丰策略师Dominic Bunning表示。“这意味着英国会进行软退欧。”

英镑兑美元在6月公投后的三个月内由1.50跌至1.30。由于特雷莎·梅10月发表的讲话被解读为指向“硬退欧”，所以压倒英镑的最后一根稻草是对退欧可能条款的臆测。

这意味着英镑将从当前约1.2680的水准反弹，首道关键阻力位在1.28左右，如果“软退欧”可能性上升，则有望继续上行。

“英镑汇价本身被低估，”东方汇理资产管理汇率业务主管James Kwok称。

“英镑应该在1.30左右交投。目前低于该水准的原因是因为现在存在的所有不确定性。但我们认为，最好的交易不是押注看涨英镑兑美元，而是做空欧元。”(完)