英镑走强对通胀的影响或小于之前预想--MPC福布斯

路透加的夫9月11日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，如果英镑走强证实对通胀的影响要小于预想，那么英央行或需要较模型所显示的时间更早加息。

福布斯称，英镑升值已在进口物价下滑上贡献了一己之力，而进口物价下滑是近几个月通胀率降至零水准附近的重要因素之一。

不过福布斯在周五讲话中称，以往经验以及有关汇率对通胀的影响的一些基本假设，并不能很好地解释目前英国的状况。

需要更加着重关注汇率走势背后的基础原因。

福布斯表示，“也许这是时至今日对货币政策最重要的，而且这一方法也暗示英镑近期的升值，对进口物价和通胀率的拉低效果可能要比我们想象的来的小...”

“若是如此，货币政策收紧的时间，需要早于基于之前模型预测的时间。”

福布斯表示，英镑的上涨在央行货币政策委员会(MPC)8月会议记录中被提及了11次之多。

“在确定开始加息时点的问题上，英镑近期的升值，以及未来走势如何影响物价，将是被考虑的一个极其重要的因素，”她说。

福布斯去年加入英国央行，迄今其投票均是赞成维持利率不变。不过分析师表示，未来几个月她可能会加入另一名MPC委员麦卡弗蒂支持加息的阵营。(完)

(编译/审校 孙茉莉/王洋)

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