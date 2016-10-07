调查：英镑跌势摸不到底 未来数月没有最低只有更低

路透伦敦10月6日 - 路透调查显示，英镑在未来数月料维持跌势甚至刷新数十年低点，因市场忧心英国与欧盟可能很难和平分手而被拒于欧洲单一市场之外。

英镑兑美元周三首度自1985年来跌破1.27美元，路透本周访问逾60位汇率分析师的调查显示，英镑还会跌得更低。

预估中值显示，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)启动里斯本50条条款正式展开为期两年的退欧过程中，英镑可能跌至1.24美元。特雷莎·梅周日说她将在3月底之前启动程序。

“一如我们所见，英国退欧还没开始，而英国未来与欧盟的贸易关系会如何还有很大的不确定性，”荷兰合作银行分析师Jane Foley说。

预估中值还显示，英镑一个月后料交投在1.28美元，六个月及12个月后均料为1.27美元。

受访分析师对英镑一年后的汇价预估区间从1.05美元至1.47美元，范围相当大，显示市场对退欧感到高度不确定性。

英镑兑欧元周三触及跌至五年低点，未来几月预计将跌得更低。

调查显示，到明年3月底，欧元兑英镑将升至0.91英镑。一个月后欧元兑英镑料交投在0.867英镑，六个月及一年后汇价预估分别为0.866和0.861英镑。

61位受访分析师当中，有四位预估欧元兑英镑在未来一年内至少会达到平价水平。(完)