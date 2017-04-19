英镑在英国首相要求提前选举后大涨 财相哈蒙德乐观以对

路透伦敦4月18日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，首相特雷莎·梅要求提前选举后，英镑在周二大涨，显见市场希望拥有一个更强势的保守党政府领导英国脱欧谈判。

英镑兑美元升至四个月高位，创三个月来单日最大涨幅，但仍较去年6月公投退欧前的水准贬值近15%。

对于议会质询汇率的问题，哈蒙德罕见地直接答覆：“首相今早的声明推升英镑...显见市场对于未来在新的民意背书下，保守党政府领导的英国深具信心。”

富时100指数.FTSE收低近2.5%，创英国公投脱欧以来单日最大跌势。该指数通常与英镑反向联动。

“首相今天的决定是为了强化与欧盟磋商时她手中握有的权力，这非常符合国家利益，”哈蒙德对议会表示。

国际货币基金组织(IMF)在其半年度最新展望报告中，将对今年英国经济增长的预估从1月时预测的1.5%调高至2.0%，使其与英国央行的预估值一致，但较许多其他预测机构来得高。

IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在华盛顿对记者表示，提前大选可能会带来更大的短期不确定性，但在这之后，关于英国民众希望退欧谈判能达成什么则能更加明朗。

去年英国经济增长1.8%，表现优于大多数民间领域分析师预测的经济在公投退欧后恐落入衰退。英国也因此和德国并列为增长最快速的主要发达经济体。

IMF表示，英国公投退欧对经济的不利影响表现得比预期更为缓慢。IMF仍预期明年经济增速将放缓至1.5%，因汇率贬值损及消费者支消费能力，政治不确定性则打压民间领域的投资。(完)