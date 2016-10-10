英镑闪跌系电脑所为 但根源可能还是在人

路透伦敦10月7日 - 如果不是快如闪电的电脑驱动交易，就不会发生上周五英镑闪跌10%的情况。这种交易现已主导着日交易额5万亿美元的外汇市场。但细究闪跌的根本原因，恐怕还是在人，而非机器。

英国央行仍在调查汇价突然波动的原因。

但一些来自非银主要做市商的交易员及高级管理人员称，上周五的闪跌可能是因为某条算法的参数有误，这些算法一般都被经验较为老道的交易员用来执行规模较大的交易单。

银行及其他市场参与者的技术部门近年来竞相开发电子自动交易平台，这类交易现占到总交易量的95%，通过算法决定买进或卖出一种货币，通常不需要人为干预。但算法的参数却要人来设置。

“如果这是一种执行算法，由人在其中进行设置，在清淡市况下按照最大努力原则，就可能导致这种结果，”一位在五大外汇交易行之一的对冲基金销售主管称。

“总归来说还是人犯的错，”他说道，“但一旦有这么大的单量经过系统，将会引发其他电脑程序下单。”

当汇价来到特定价位时，算法交易就会触发买单或卖单，意味着跌势可以即刻提速，就如同2015年1月的情况一样，当时瑞郎兑欧元在几分钟之内暴跌40%。

但那次汇价下跌是因为瑞士央行宣布政策出现重大转折，而周五的英镑闪崩却没有明显的类似原因。

行业人士指出，除了算法交易之外，对银行操纵市场祭出巨额罚款，以及一连串的新监管规定实施后，汇市产业的其他改变也加剧了这样的情形发生。

银行人士指出，这些转变导致市场流动性短缺，从而陷入危险境地：例如当一家银行或一家资产管理公司打算下大量卖单时，在市场没有出现大幅波动的行情下，可能买家数量少到无法全部吸纳这些卖单。(完)