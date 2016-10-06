热点问答：英镑挫股市升而经济并未掉下悬崖 脱欧到底有何影响？

路透伦敦10月5日 - 英镑兑美元已下挫至31年低点，不过英国股市接近纪录高位。英国脱欧的冲击并未将该国经济推下悬崖，让许多专家大跌眼镜。

为什么会这样呢？

在6月23日的脱欧公投之后，身处不同金融领域的英国企业可能面对着截然相反的前景。

英镑大跌令英国出口产品在全球市场更具竞争力，因此会促进经济增长。但如果英镑跌势持续，将会推高通胀并引起英国央行的担忧。

在英国准备与欧盟分道扬镳时，全球其他经济体会如何评价英国呢？哪一种情况更有说服力：是英镑大幅贬值，还是股市反弹与竞争力复苏？

以下为脱欧公投以来，英国市场与经济的表现、对未来的展望及其对英国的意义。

**迄今为止已造成什么影响？**

--汇市：英镑兑美元在6月23日曾高见1.50美元，但周二跌至1.27美元下方，为1985年6月以来首见，周三进一步走低触及31年新低。

英镑兑欧元亦跌至五年低位0.8842英镑，英镑贸易加权指数触及七年低点，自英国退欧公投以来累计贬值13%。

出于对英国经济展望高度不确定性的担忧，汇市交易员多避开英镑，而且还因为公投后英国央行决定降息并祭出更多购债刺激。

--股市：英国富时100指数.FTSE自2015年中以来首度升破7,000点大关。该绩优股指数已较英退公投前的水准涨逾11%，较公投后低点则上涨近20%，距离7,122.74点的历史高位已近在咫尺。

衡量小型股及较侧重英国国内企业的富时250指数.FTMC，本周触及18,607点的纪录高点，较公投后于6月27日触及的低点涨逾20%。

股市涨势是受英国央行政策回应及英镑挫跌所激励。英镑走软可提振全球性企业的获利，富时100指数成分股企业约75%的获利都来自海外。

相形之下，以美元计(非英国投资者多以美元衡量其绩效)，富时100指数仍比公投当天的水准要低5%，富时250指数则低10%。

--公债：在英国央行8月决定降息至0.25%的新低并重启量化宽松计划之后，英国公债价格跃升至纪录高位。当时英国央行决定在六个月买入600亿英镑公债。

指标10年期英国公债收益率在退欧公投前处于1.3%上方，在8月中降至纪录低位0.503%，但随后回升，目前略高于0.8%。

--货币政策：英国央行8月4日降息至其322年历史中的最低水准，并把资产购买计划扩大了数百亿英镑。

**后市如何？**

英镑

英镑可能继续对英国首相特雷莎·梅(Theresa May)、她手下大臣以及欧洲领导人关于退欧进程如何展开的表态极其敏感。

退欧进程的下一个重大步骤，将是特雷莎·梅在明年3月底之前正式通知欧盟英国准备退出，触发欧盟里斯本条约第50条款，从而启动为期两年的谈判窗口。

不过，政治因素也会产生影响：美国总统大选将在11月8日进行，意大利将在12月4日举行一场公投，法国将在明年4月23日和5月7日进行总统选举，德国将在2017年9月进行一场选举。

正因为英镑在过去三个月急剧下跌，所以它没有理由自动反弹。一些分析师认为，未来数月内可能测试1.20美元水准。

英国央行副总裁布罗德班特周三称，英镑自6月退欧公投以来的跌势“相当有序”，并反映了市场对英国经济情况的较长期判断。

**股市**

未来几个月主导英国股市走向的是英镑汇率。只要英镑维持疲弱，股票估值将会上升。如果人们认为英镑将维持疲软，那么企业获利将增长。

如果英镑汇率下跌，那么英国股市就会上涨，反之亦然。目前还没有出现因买家拒买而打压英国股市或债市的现象，因为英央行乐见英镑受抑，因其有助于出口，并帮助缩窄贸易逆差和经常帐赤字。

英镑走势亦使英国企业成为对外资企业更有吸引力的收购目标，可能引发一波并购潮，这或许提振英国企业的股票价值。

但正如英央行总裁卡尼所言，如果一个国家依靠“陌生人的善意”，那你就得小心自己的货币了。可能会有这样的时刻，即外资对英镑感到恐惧，并停止购买英国资产。

本周公布的路透调查显示，英国股市来年料下跌，因市场对于英国脱离欧盟以及未来利率走向感到担心。

**企业**

当前的市场共识是赚取英镑以外其他货币的英国企业，应表现良好，因为它们的营收将以英镑计价，比如英美烟草(BATS.L)和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)等。

而一旦英国经济受创，那些依赖国内营收的企业料将受影响，比如零售业者。尽管近期经济数据显示英国经济摆脱了公投退欧的部分冲击，但英央行已将2017年经济成长率预估从此前预计的成长2.3%下调至0.8%。对2018年经济成长的预估则下调至1.8%。

英国第二大超市经营企业Sainsbury's称，公投退欧以来英镑跌势不一定会带动食品杂货的价格上涨，因为可能被大宗商品价格下跌及激烈的竞争所抵消。

**通胀**

分析师预期英镑汇率持续下滑10%，便可令未来两年的通胀率增加0.2-0.3个百分点。

英国央行预期通胀率明年将可回升至目标2%附近，2018年和2019年可触及2.4%。

一些银行预期，通胀率明年会大幅攀升(但为时不长)，因英镑贬值效应要较英国央行预期的更快地渗透到其他经济领域。

尽管英镑下滑应会令进口食品变得更加昂贵，但英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)预期英国零售业市场的通缩情况不会马上有所减轻。

英国零售业联盟(BRC)公布调查显示，食品成本降幅创纪录，并未看到退欧公投后英镑下跌导致物价上涨的迹象。

**并购**

汤森路透数据显示，英国公投决定退欧，吹冷了涉及英国企业的并购活动，交易量降为至少20年来最低水平，因企业主忙于应付英国退欧带来的成本。

**英国央行**

英国央行8月曾说过，并在9月再次表示，若经济一如预期放慢脚步，多数决策者预期会在今年再次降息。

**英国在全球的位置**

在6月23日公投前，英国预测2016年国内生产总值(GDP)规模将在2.8万亿美元左右，位列全球第五大经济体，但现在已退居法国之后。

按照目前汇率看，英国GDP规模约为2.32万亿美元，法国为2.34万亿美元。德国是欧盟最大的经济体，GDP规模约在3.5万亿美元，是全球第四大经济体，排在美国、中国和日本之后。(完)