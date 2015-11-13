英镑隐含波动率急升 投资者对冲英国退欧风险

路透伦敦11月12日 - 对冲英镑兑欧元价格波动的成本周四急升至三年半最高，交易商将原因归为英国退出欧盟公投的不确定性。

英国首相卡梅伦承诺在2017年底前进行英国是否留在欧盟的全民公投，但市场认为公投可能大约会在明年中或明年底进行。

分析师称，尽管对退欧的担忧还不是影响英镑走势的一个主要因素，但投资者买入英镑一年期隐含波动率期权，该期权的时段涵盖了公投的可能时点。欧元/英镑隐含波动率价格升至10.45%，为2012年5月以来的最高点。

英镑兑欧元稍早触及三个月高位，此前欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区通胀率反弹的势头有所减弱，他指出中国经济放缓带来外溢风险，这与之前的类似警告步调一致，暗示欧洲央行最早在12月采取进一步行动。

尽管投资者将英国央行开始升息的预期推后至明年晚些时候，英国仍朝着收紧货币政策的方向前进，但欧元区却朝着进一步宽松的方向前进，这推高英镑兑欧元。

受德拉吉讲话的影响，英镑兑欧元EURGBP=D4最初升至0.7041英镑，为8月中以来的最高，随后回落至0.7074英镑，今日下跌0.2%。交易商称，欧元跌穿8月18日的0.7027英镑将引领其进一步跌穿7月的低位0.6935英镑。

英镑兑美元最近几日下跌，此前英国央行给近期升息的预期降温，而美国就业数据强劲令美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的可能性增大。

英镑兑美元GBP=D4持平在1.5212美元，远离上周五触及1.5027美元的七个月低位。

“随着英国央行仍然对英国升息犹豫不决，最近英镑兑美元的走高可能仅仅是释压反弹，可能会回到大约1.52美元区域，”FXTM分析师Lukman Otunuga称。

英国公债期货FLGcv1周四上涨25个跳动点，至116.83。(完)