焦点：享受苏格兰蜜月期的英镑涨势草草结束

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月19日 - 苏格兰周五否决独立后，英镑反弹走势也就持续了大概两个小时，之后因为英国政治前景依然复杂的现实问题，英镑作为近期全球表现最佳的货币，其升势受到抑制。

英镑兑走疲的欧元持续录得出色表现，因为欧洲央行继续实施宽松货币政策与英国利率料在明年初上调的揣测形成鲜明对比。但英镑兑美元周五快速回落，更能说明大家心里存有疑虑。

现在离英国议会选举只有八个月时间，投资者担心的是，伦敦千辛万苦赢得了苏格兰公投，未来却有许多麻烦事等着英国政府去处理。

英国首相卡梅伦所在的执政党保守党，与联盟伙伴自由民主党和反对党工党一道承诺进行宪法改革，这项改革将会向苏格兰下放更多支出权力，并会仔细研究如果有的话，英国其他地区应该相应地得到些什么。

此外，如果保守党明年春季赢得连任，还存在有关卡梅伦承诺就是否留在欧盟举行公投的不确定性。

“即使苏格兰人已决定续留大英联合王国，但不要期望就这么结束了，”Premier Asset Management首席投资长Neil Birrell说道。

“拥独派将继续宣扬自己的主张，政治格局也将发生根本性变化。海外投资者有关英国是一个投资好地方的观点可能发生改变，他们还可能会抛售英国资产，无论他们是金融机构、个人还是企业。”

**政治溢价**

要具体确定投资者因此会或者应该寻求哪种政治溢价，这并不容易。

苏格兰公投一事带来的事件风险显而易见。两周前，在首次民调显示拥独派占比飙升后，英镑指数即跌约2.5%，随后的反弹幅度也相当。荷兰国际集团(ING)认为英苏分家的风险在2-3%。

不过如果不考虑过去两周的表现，英镑在过去两个月的成绩并没有比欧元好多少，因为美元长期连涨，而且很多银行预期这种涨势可持续数年。

“虽然还说不准具体的百分比情况，但可以肯定的是，英镑目前的政治溢价扩大，”伦敦Rabobank策略师Jane Foley说道。

“在经历过去两周一连串事件后，政治因素变得越发重要且更加令人不安，而且随着大选临近，这种势头也不会减弱。”

多家银行周五预期英镑短期内将跌至1.60美元，当天日内下跌0.33%至1.6358美元。但多数银行对英镑兑欧元的看法更加正面，英镑兑欧元目前非常接近2008年金融危机以来的最高位。

路透9月初进行的汇市调查显示，一个月、三个月和六个月后，英镑/美元料在1.67美元左右，一年后料在1.65美元。而英镑/欧元六个月后料报0.774英镑，一年后料在0.761英镑。

**利率预期**

英镑在过去一年里涨幅能高达15%的核心原因，是英国利率预计将在明年5月大选前上调，而且债市目前还在继续预期英国将在明年第一季升息。

市场中有越来越多的人准备质疑英国央行的智慧，质问该行到底打不打算升息，荷兰合作银行的Foley就是其中之一。

英国通胀率低于央行的目标，实质薪资在下降，将对需求构成又一记财政打击的措施已计划在2015年后实施，而影响最大的因素可能是，英国的主要贸易伙伴欧元区的经济增长持续让人失望。

“卡尼真的要在欧元区数据如此悲观、通胀如此低迷的情况下升息吗？”Foley问。

“苏格兰公投是个导火索，但我认为市场某种程度上也已将升息预期计算在内。”

货币市场定价预示，在大选前官方利率料有调整，而且也有部分同时看多美元和英镑的重要人物呼吁在2014年底前升息。

“英国市场应该会回归常态，”伦敦瑞银财富管理投资部主管Bill O’Neill称。

“领先指标仍预示今年下半年经济强劲增长，失业率料进一步下滑，薪资应会开始上升。这应该足以支撑英国央行在第四季升息。”

英镑对周五公投结果反应平平，说明市场整体并没有那些看多预测那样信心满满。(完)

(编译 白云/孙茉莉/朱晓军；审校 李爽/张明钧)

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