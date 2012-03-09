潘基文称对抗全球贫困取得进展

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透联合国3月8日电---联合国秘书长潘基文周四称，联合国减少贫困、增加发展中国家生活水平的一些目标得到实现，但撒哈拉以南等地区进展有限。
潘基文对记者表示，联合国千年发展目标的实现取得“广泛”进展。该目标於2000年被各国领导人采纳，要求2015年以前大幅减少穷国的贫困、饥饿和疾病。
本周早些时候，联合国宣布，发展中国家已经实现2015年以前大幅降低无法持续获得安全饮用水人口的目标，这主要归功于印度和中国。
上周世界银行称，发展中国家似乎已经实现联合国2015年以前将世界最贫穷国家的极端贫困人口减半的目标，这也主要受益於中国的经济增长。
潘基文指出，其他领域也有进展。“结核病死亡人数较1990年低40%，疟疾死亡人数过去10年下降近三分之一。
但是，“各地区和各国内部以及他们之间的情况差别非常大”，潘基文称。“撒哈拉以南地区仅61%的人口能够获得安全饮用水，而大多数其他地区该比例为90%或更高。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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