潘基文称对抗全球贫困取得进展

路透联合国3月8日电---联合国秘书长潘基文周四称，联合国减少贫困、增加发展中国家生活水平的一些目标得到实现，但撒哈拉以南等地区进展有限。

潘基文对记者表示，联合国千年发展目标的实现取得“广泛”进展。该目标於2000年被各国领导人采纳，要求2015年以前大幅减少穷国的贫困、饥饿和疾病。

本周早些时候，联合国宣布，发展中国家已经实现2015年以前大幅降低无法持续获得安全饮用水人口的目标，这主要归功于印度和中国。

上周世界银行称，发展中国家似乎已经实现联合国2015年以前将世界最贫穷国家的极端贫困人口减半的目标，这也主要受益於中国的经济增长。

潘基文指出，其他领域也有进展。“结核病死亡人数较1990年低40%，疟疾死亡人数过去10年下降近三分之一。

但是，“各地区和各国内部以及他们之间的情况差别非常大”，潘基文称。“撒哈拉以南地区仅61%的人口能够获得安全饮用水，而大多数其他地区该比例为90%或更高。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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