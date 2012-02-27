中国用电量增长料逐年放缓 但电力缺口恐继续扩大--中电联

路透北京2月27日电---中国电力企业联合会预计,"十二五"(2011-2015)全社会用电量年均增长8.8%,"十三五"期间料放缓至5.6%,但电力供应紧张可能更加突出.

中国证券报周一报导援引中电联称,2013年全国用电增长在8.5%左右,全国电力缺口有可能超过5,000万千瓦.此前中电联预计今年电力缺口在3,000-4,000万千瓦.

中电联称,这主要是因为目前电源在建规模严重不足,加上火电建设积极性降低,可能造成今後几年火电投产规模不合理地快速下降.

其数据显示,今年电力工程建设投资预计达7,393亿元人民币,基本与去年持平;其中电源投资为3,500亿元左右,同比下降约5.7%.去年电源投资同比下降6.5%至3,712亿元.

中电联建议,应加快规模电源项目的审批核准,特别是尽快开工建设一批合理的大中型水电项目;在确保安全的前提下高效发展核电,积极推进新能源发电发展;开工建设一定规模的煤炭基地清洁高效燃煤电厂和天然气电厂.

该机构预计,2012年全国基建新增的8,500万千瓦左右的发电装机容量中,火电新增下降到5,000万千瓦,水电新增2,000万千瓦,核电新增100万千瓦,并网风电新增1,400万千瓦,并网太阳能发电新增100万千瓦左右.

而火电投资下降,清洁能源尤其是水电投资加大将成为未来十年内电源投资趋势,预计到2015年全国发电装机容量增加2,600万千瓦,其中水电增加1,700万千瓦,煤电减少500万千瓦.

根据中电联口径,2011年全国全社会用电量4.69万亿千瓦时,比上年增长11.7%,2011年第二产业及其工业用电量分别增长11.9%和11.8%,占全社会用电量的比重分别为75.0%和73.8%,仍是拉动用电增长的决定因素.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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