欧洲个股：荷兰阿克苏诺贝尔拒绝美国同业PPG的第二份收购要约

路透阿姆斯特丹3月22日 - 荷兰油漆和涂料阿克苏诺贝尔周三拒绝了美国同业PPG工业提出的第二份收购要约，称因收购价格太低，风险太高。

阿克苏诺贝尔在声明中称，PPG工业3月20日提出的新非约束性收购要约折合的现金加股票价格为每股88.72欧元(95.84美元)，高于首次要约的折合价每股83欧元。

0815GMT时，阿克苏诺贝尔股价下滑2.5%，报74.67欧元。

该公司称，第二份主动收购要约没有消除他们的顾虑，其中包括估值、交易可能不会获得监管方批准的风险、合并后公司的负债情况，以及工作岗位流失。