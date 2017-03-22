欧洲个股：荷兰阿克苏诺贝尔拒绝美国同业PPG的第二份收购要约

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
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路透阿姆斯特丹3月22日 - 荷兰油漆和涂料阿克苏诺贝尔周三拒绝了美国同业PPG工业提出的第二份收购要约，称因收购价格太低，风险太高。
阿克苏诺贝尔在声明中称，PPG工业3月20日提出的新非约束性收购要约折合的现金加股票价格为每股88.72欧元(95.84美元)，高于首次要约的折合价每股83欧元。
0815GMT时，阿克苏诺贝尔股价下滑2.5%，报74.67欧元。
该公司称，第二份主动收购要约没有消除他们的顾虑，其中包括估值、交易可能不会获得监管方批准的风险、合并后公司的负债情况，以及工作岗位流失。
阿克苏诺贝尔董事会一致否决了这项新要约，并重申他们更倾向于推行他们自己的战略，即对于化学业务，要么出售，要么安排其上市。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
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