中国经济：未来几月中国PPI将基本持稳--统计局发言人

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月22日 - 中国统计局新闻发言人刘爱华周四表示，未来几个月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）预计将基本持稳。
她是在一次记者会上做出上述表示的。
中国5月PPI延续高点回落之势，同比上涨5.5%，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落。预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。（完） (发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。