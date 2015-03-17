发改委：建期限匹配、成本适当及多元可持续PPP资金保障机制

路透北京3月17日 - 中国国家发展和改革委称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。