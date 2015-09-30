中央财政引导设立总规模1800亿元PPP融资支持基金--中国财政部

路透北京9月30日 - 中国财政部周三公告，中央财政引导十家机构设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金，基金总规模1,800亿元人民币，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展，提高项目融资的可获得性。

财政部网站公告称，近期，财政部联合中国建设银行(601939.SS)<0939.HK >、中国邮政储蓄银行、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国光大集团、交通银行(601328.SS)<3328.HK >、中国工商银行< 601398.SS>(1398.HK)、中国中信集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿保险（集团）公司等10家机构，共同发起设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金。

公告称，此举也是财政金融深化合作、共同支持PPP项目发展的重要探索，对创新财政金融支持方式、优化PPP项目融资环境、促进PPP模式发展具有积极意义。

发改委稍早曾发布就《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》向社会公开征求意见的通知，此次公开征求意见时间为2015年9月28日至10月10日。

根据该办法，国家发改委根据PPP模式推广工作总体部署以及年度工作安排，确定前期工作专项补助中央预算内投资计划，并切块下达到各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团发展改革委。

各地根据发改委下达的年度投资规模计划，根据项目责任单位提交的PPP项目前期工作专项补助资金申请，经审核后将前期工作专项补助资金分解安排到具体项目，报发改委备案。（完）

欲浏览详情请点选财政部和发改委网站：(www.mof.gov.cn/index.htm)(here)