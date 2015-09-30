中央财政引导设立总规模1800亿元PPP融资支持基金--中国财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国财政部周三公告，中央财政引导十家机构设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金，基金总规模1,800亿元人民币，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展，提高项目融资的可获得性。
财政部网站公告称，近期，财政部联合中国建设银行(601939.SS)<0939.HK >、中国邮政储蓄银行、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国光大集团、交通银行(601328.SS)<3328.HK >、中国工商银行< 601398.SS>(1398.HK)、中国中信集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿保险（集团）公司等10家机构，共同发起设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金。
公告称，此举也是财政金融深化合作、共同支持PPP项目发展的重要探索，对创新财政金融支持方式、优化PPP项目融资环境、促进PPP模式发展具有积极意义。
发改委稍早曾发布就《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》向社会公开征求意见的通知，此次公开征求意见时间为2015年9月28日至10月10日。
根据该办法，国家发改委根据PPP模式推广工作总体部署以及年度工作安排，确定前期工作专项补助中央预算内投资计划，并切块下达到各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团发展改革委。
各地根据发改委下达的年度投资规模计划，根据项目责任单位提交的PPP项目前期工作专项补助资金申请，经审核后将前期工作专项补助资金分解安排到具体项目，报发改委备案。（完）
欲浏览详情请点选财政部和发改委网站：(www.mof.gov.cn/index.htm)(here)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。