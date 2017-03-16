中国证券：首只PPP项目资产证券化产品通过绿色通道完成备案--基金业协会

路透北京3月16日 - 中国证券投资基金业协会周四表示，首只PPP项目资产证券化产品日前通过协会绿色备案通道正式完成备案，该产品为中信建投证券股份有限公司发起设立的“中信建投——网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”，发行规模11.58亿元人民币。

基金业协会新闻稿称，基金业协会根据“专人专岗、即报即审”的绿色备案通道机制，在不放松审核标准的前提下，于1个工作日完成备案核查工作，出具备案确认函，首只PPP项目资产证券化产品正式完成备案。

基金业协会表示，高度重视PPP项目资产证券化产品的备案工作，密切关注产品发行进度，加强与各管理人机构的沟通协调，指导相关管理人做好前期备案准备工作，确保首批项目的备案材料能够及时完整提交，快速完成备案。