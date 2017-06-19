中国财政：警惕融资平台、不规范PPP、政府投资基金等违规举债“新变种”--人民日报

路透北京6月19日 - 人民日报周一刊登评论文章称，警惕违规举债“新变种”，一些地方举债的“小动作”花样翻新、行为隐蔽，主要集中在融资平台公司、不规范的PPP项目、政府投资基金等领域。这些行为既扰乱了市场秩序，又加剧了财政金融风险，必须严堵漏洞、消除隐患。

文章称，随着中国经济增速放缓，以及减税降费力度加大，财政收入“吃紧”也将成为常态。但在发展冲动和政绩冲动的裹挟下，一些地方政府不是精打细算、量力而行，而是动歪脑筋钻空子，不顾风险四处弄钱。特别是有些“小动作”花样翻新、行为隐蔽，给风险监管带来了难题。

彻底管住违规举债，在完善政策规定的同时，还要建立地方政府债务常态化监督机制，形成监管合力。比如打破信息孤岛，建设大数据监测平台，对政府中长期支出事项和融资平台公司贷款发债等情况，加强统计监测，并定期通报监测结果。

同时，还要加强跨部门联合惩戒，谁违规举债、加大了债务风险，谁就要承担责任。考核问责动真格，制度才有震慑力，才会让违规举债的“新变种”失去生存空间。 文章称，地方债问题一直是社会关注焦点。前些年，地方政府通过融资平台公司等渠道，举借了大量政府债务。其中不少债务资金游离于监管之外，借了多少、怎么花的成了一笔“糊涂账”。

2015年新预算法实施，明确规定地方政府举借债务的唯一合法形式就是发行地方政府债券。而且，地方政府举债不是想借多少就借多少，必须控制在限额之内，不能超过发债的“天花板”。这就像大货车一样，不允许超载行驶才会更安全。

目前，一些地方违法违规举债出现了“新变种”，主要集中在融资平台公司、不规范的PPP项目、政府投资基金等领域，需要高度警惕，及时加以防范。 以PPP项目为例，地方政府与社会资本合作，本应利益共享、风险共担。但在一些地方，PPP和投资基金变成“明股暗债”，风险全部转到了政府一边：亏了由政府资金“兜底”，社会资本方“旱涝保收”。还有，一些地方以政府购买服务名义，违法违规变相举债融资；一些金融机构在对融资平台企业提供融资时，要求地方政府提供担保承诺等。 这些行为既扰乱了市场秩序，又加剧了财政金融风险，必须严堵漏洞、消除隐患。针对违规举债的“新变种”，日前财政部等有关部门联手，进一步规范地方政府举债融资行为，明确举债融资政策边界，很多举措内容具体、切中要害。 比如，政府与社会资本合作，不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金；地方政府不能拿储备土地作抵押，为融资平台公司融资提供担保；金融机构为融资平台公司等企业提供融资时，不得要求或接受地方政府及所属部门出具担保函、承诺函、安慰函等提供担保；严禁将建设工程作为政府购买服务项目，严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构等提供的融资行为，纳入政府购买服务范围。这么多“不得”与“严禁”，归纳起来就是一句话：厘清政府和企业的责任边界，严控债务风险。