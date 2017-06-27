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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 10:47 BJT

中国财政：合理确定PPP项目范围及边界，严控支出责任规模--财政部副部长

路透北京6月27日 - 中国财政部副部长张少春日前称，要强化地方政府债务管理，规范政府和社会资本合作（PPP）模式运用，合理确定项目范围和边界，严格控制PPP项目支出责任规模，切实防范隐性政府债务风险。

中国金融时报周二援引他的观点并称，进一步严肃财经纪律，全面推进财政内控建设，开展财政监督管理专项工作，强化基层财政管理；严厉查处截留挪用、贪污侵占财政资金等违法违规行为。

中国国家审计署审计长胡泽君上周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。

至2017年3月底，审计的16个省、16个市和14个县本级政府债务风险总体可控，但政府承诺以财政资金偿还的债务余额，较2013年6月底增长87%，其中基层区县和西部地区增长超过1倍；7个省、6个市和5个县本级2015年以来，通过银行贷款、信托融资等形式，违规举借的政府承诺以财政资金偿还债务余额有537.19亿元人民币。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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