中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
财政部网站援引兼任财政部PPP工作领导小组组长的史耀斌在2017年PPP工作领导小组第一次会议上称，2017年重点要健全PPP制度体系，大力推动农业和幸福产业PPP发展，规范推出第四批示范项目，加大PPP以奖代补资金和PPP基金引导支持力度，进一步优化发展环境，推动PPP工作取得更大成效。
会议认为，PPP改革推进三年多来，取得了积极成效。特别是2016年各项工作进展顺利，落地PPP项目数量和规模较2015年增长四倍多，覆盖地区及行业进一步扩大，民企参与度稳步提升，发展环境不断改善。
“社会各界对PPP改革期望越来越高，改革中面临的问题和挑战也越发复杂艰巨，要围绕‘促规范’和‘防风险’目标，继续完善制度体系，...力争在项目落地率、民企参与率和规范运作等方面取得新突破。”财政部新闻稿指出。
会议并强调，PPP改革不仅是公共服务供给机制变革，也是国家治理方式的重大变革，具有重要意义和深远影响，是财政中心工作之一。当前PPP工作具备良好的发展基础和广阔的发展前景。
为防范地方政府债务风险，中国财政部周三发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。（完）
更多细节，请点选财政部网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
================== 今日重要政经消息================= 6月21日（周三） 安贤园中国公布年度业绩。 中国燃气公布年度业绩。 英皇国际公布年度业绩。 WANG ON GROUP公布年度业绩。 宏安地产公布年度业绩。 13:00 华泰证券在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 6月22日（周四） 安保工程控股公布年度业绩。 包浩斯国际公布年度业绩。 中港照相公布年度业绩。 大快活公布年度业绩。 彭顺国际公布中期业绩。 南旋控股公布年度业绩。 互太纺织公布年度业绩。 宝光实业公布年度业绩。 盈信控股公布年度业绩。 09:00 徽商银行在中国举行股东周年大会。 10:00 中国银河在中国