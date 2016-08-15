中国上半年PPP储备项目已达9,285个 总投资料超10.6万亿--副财长

路透北京8月15日 - 中国财政部副部长史耀斌周一称，截至上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目已经达到了9,285个，总投资预计超过10.6万亿元人民币，其中已落地项目的投资额超过1万亿元。目前财政部正在与其他20个部委联合开展第三批示范项目的遴选工作。

史耀斌在“2016第二届中国PPP融资论坛”上的致辞也提到，政府和社会资本合作项目（PPP）改革目前仍面临着观念转变不到位、政策衔接不配套、机构能力不足、信息公开透明要加强、民营资本参与率不高、部分项目实施不规范等挑战和客观现状。

“建立PPP大市场。我们会积极配合国务院法制办做好PPP立法工作，强化顶层制度规则的统领作用，同相关部门妥善解决土地、税收、融资、价格等瓶颈问题，加快出台PPP财政管理办法和信息披露制度，营造良好的营商环境，构建一个全国统一规范、透明高效的PPP大市场。”财政部下属网站“财政部政府和社会资本合作中心”援引史耀斌的话称。

他指出，要用好全国PPP综合信息平台，为合作各方提供大数据服务；提高项目全生命周期线上监管能力，防范政府变相举债和过度承诺行为；强化示范项目规范性督导；加大项目信息披露力度；拓宽公众监督渠道和手段；设立国家咨询服务机构库和专家库；建立外部绩效跟踪考核体系；提高第三方服务机构的行业自律能力。

同时加快中国PPP市场建设国际化步伐，加大与世界银行、亚洲基础设施投资银行等国际多边机构，与英国、加拿大等国家双边专业机构的合作力度，加强制度建设交流，支持中国企业走出去参与全球基础设施建设运营，落实国家“一带一路”战略。

财政部已会同相关部门推出两批、232个示范项目，总投资超过8,000亿元，截至上半年末，示范项目落地率已经达到48.4%，在落地项目中民营企业、混合所有制企业和外资企业的比率为45%。（完）