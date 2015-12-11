巴黎气候大会幕后的公关公司身影

2015年12月10日在巴黎气候大会会场拍到的图片。 REUTERS/Jacky Naegelen

路透巴黎12月11日（记者 Valerie Volcovici） - 爱德曼（Edelman）和福莱国际传播（Fleishman Hillard）等全球公关公司在巴黎气候大会上的身影朦胧，没有正式身份，也不接受采访。

但这些公司在幕后工作，受雇于海湾石油国家和发展中国家等，这些国家寻求优化其气候变化信息。

以印度为例。西方媒体过去将印度描述为达成全球性气候协议的重大障碍之一，印度坚持要求富国必须向舍弃化石燃料的穷国提供数以十亿计美元援助。

但印度谈判代表在巴黎气候大会上找到了更悦耳的说法来表达其强硬立场。“我们是来提建议的，不是来反对的，”印度环境林业部部长雅瓦德卡尔（Prakash Javadekar）说道。

这是巧妙之举，而印度代表团在2009年哥本哈根峰会上没有与印度之外的媒体进行接触。

为了巴黎气候大会，印度政府雇佣了爱德曼帮助其官员更好地接待国际媒体记者。

“我们一直与媒体互动，指出一些有关印度的不准确报导，”印度环境林业部秘书Shri Ashok Lavasa表示。“误解源自信息的匮乏。”

爱德曼拒绝讨论其与印度政府的合作。

“印度公关机器很厉害，”一名沮丧的欧洲代表说道，承认欧盟需要在28个成员国间达成谨慎共识，导致其难以与印度大胆、直白地为发展中国家发声相抗衡。

沙特阿拉伯雇佣了法国公关公司Medeis帮助其进行沟通。Medeis管理沙特的英文网站，网站中重点强调沙特在可再生和低碳技术上的研发。

阿联酋雇佣了安可顾问公司（APCO International）帮助凸显其在可再生能源领域的投资。

巴西雇佣了福莱国际传播，通过接受采访表达自己在气候谈判中的协调国形象。