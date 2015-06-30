波多黎各重组政府债务不易 需与债权人协商或修宪

路透纽约6月29日 - 波多黎各进行债务重组需要与债权人协商或修宪，这将是一个漫长而复杂的过程，最终还有可能失败。

波多黎各政府委托的几位前国际货币基金组织(IMF)经济学家撰写的报告，建议进行全面债务重组，其中包括政府支持的一般责任债券，该类债券受波多黎各宪法保护。

波多黎各总督似乎支持债务重组想法。他在接受纽约时报采访时称，可能要求所有债券持有者作出重大让步，包括搁置债务偿还五年。此篇采访于周日刊出。

当局最新表露出对政府债务(即一般责任债券)进行减值的意愿，在这场危机中开辟了又一条战线。迄今为止政府的策略一直是力争保障政府债券而重组公营企业。

症结在于波多黎各宪法规定一般责任债券持有人必须获得偿付，意味着除了获得双方同意的债务重组，其他做法皆不符合该国宪法。

波多黎各债务总额约为720亿美元。其中约130亿美元为一般责任债务，另外有55亿美元由政府担保。

修宪将需要在参众两院都获得三分之二的同意，这需要反对党的支持，之后也将面临公投。最早的可能时间点是2016年的大选。

即使波多黎各真的修改了宪法，美国国会也握有否决的最后权力。

“这场法律战役的规模不会小，”Chapman Strategic Advisors市政破产专家James Spiotto表示，“他们需要的是拟定出可持续而且负担得起的办法。”(完)

(编译 于春红/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)

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