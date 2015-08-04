波多黎各仅偿付部分到期债务 可能发生更大规模的违约

路透纽约8月3日 - 波多黎各仅偿付部分8月1日到期的债务，已发生违约。这表明该岛经济与现金流问题严重，有可能发生更大规模的违约和导致债券持有者的诉讼。

政府开发银行(Government Development Bank)主管周一在声明中表示，这个属于美国的自由联邦，仅偿付了5,800万美元到期公共财政公司(PFC)债券中的62.8万美元。

“由于缺乏本财政年度的拨款，今日未全部偿付PFC债券，”政府开发银行主管Melba Acosta表示。

波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla在6月表示，该岛总计为720亿美元的债务无力偿还，需要重组。这让投资者感到震惊。这是波多黎各首次发生债务违约，也是底特律2013年申请破产前违约以来最引人关注的违约事件。

“他们是在告诉投资者，他们对此次债务调整是认真的，”贝莱德Municipal Bonds Group资产管理主管Peter Hayes表示，“这可能预示着，如果他们不能与债权人达成友好协议，未来他们将如何偿债。”

债务违约可能导致波多黎各与投资者对簿公堂。Height Securities分析师Daniel Hanson上周在一份研究报告中说，市场参与者可能最早于周二在圣胡安提起诉讼。

根据汤森路透数据，PFC债券的持有者包括OppenheimerFunds、Franklin Templeton和Lord Abbett。

波多黎各宣布上述内容之前，2031年到期的PFC债券价格跌至纪录低点，报7.5美分。交投异常清淡，周一仅有一笔交易记录。上周该债券价格报15.55美分。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 郑茵/王丽鑫)

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