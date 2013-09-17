众多奢侈品牌遭中国反腐风暴殃及 普拉达业绩一枝独秀

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
路透香港9月17日(记者 Donny Kwok) - 在致力于曝光腐败的中国网民眼里，似乎贪腐官员穿戴的奢侈品牌中不包括普拉达(Prada)(1913.HK)。
普拉达是在中国市场为数不多的几个录得强劲增长的高端品牌之一。中国政府的反贪风暴已经伤及法国LVMH(LVMH.PA)、历峰集团CFR.VX和开云集团(Kering SA)(PRTP.PA)旗下很多辨识率很高的品牌。
普拉达在豪华皮革手袋、钱包和鞋子上的商标总体上比较低调，而现在，低调审慎在中国十分紧要。
本月，中国政府以受贿、巨额财产来源不明罪判处陕西省安监局原局长杨达才14年有期徒刑。此前，杨达才佩戴江诗丹顿(Vacheron Constantin)等各种昂贵手表的一组照片出现在网上，这也让他赢得了“表哥”这一戏称。
历峰集团(Richemont)旗下拥有包括江诗丹顿、卡地亚、伯爵在内等多个豪华手表品牌。本月早些时候，历峰集团表示，中国市场的需求在减弱。
总部位于上海的中国市场研究集团(China Market Research Group)高级分析师James Roy表示：“像历峰这样旗下很多产品有很高知名度的公司今年在中国遭遇重创，特别是豪华手表。”
“很多奢侈品客户现在都逐渐远离Gucci、路易威登等高调品牌，转向那些更为低调奢华但标识不那么抢眼的品牌。”
LVMH旗下的路易威登和开云集团旗下的Gucci因其抢眼的品牌产品而拥有众多“粉丝”。上述两品牌近期已放弃招摇的标识，转向更高端的皮制手袋。
在截止到7月份的六个月中，普拉达料将录得12%的利润增幅，这在很大程度上是因其在中国的销售额增加了12%。
路透调查的分析师预计普拉达的利润约为3.213亿欧元(4.26亿美元)。
普拉达未在业绩公布前的封口期置评，LVMH和开云集团也未就普拉达的业绩置评。
这些奢侈品品牌由炫目的标识转向低调奢华的趋势在上海、北京这种大城市最为明显。很多公司在消费者品位迅速提升的这些大城市拥有大型店铺。
但分析师称，在中国广大的内陆地区，奢侈品标识依然非常很受欢迎，因为内地依然少见豪华品牌。
斯密街商务咨询(SmithStreetSolutions)执行长姚嘉诚表示：“从消费者的角度来讲，普拉达的确提供了代替路易威登和Gucci的一种选项。他们是第三选择，是那些希望远离招摇标识的人一种低调的选择。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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