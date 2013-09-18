普拉达对中国市场有信心 称欧洲经济正在复苏

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港/米兰9月17日 - 意大利奢侈品企业普拉达（Prada）(1913.HK)周二称，欧洲经济正在复苏，同时该品牌对中国市场抱有信心。中国是普拉达的最大市场，该品牌今年上半年在中国市场的销售增速有所放缓。
普拉达称，其售价1,500欧元的多彩皮质手袋在中国市场、特别是二线城市的需求并未出现放缓迹象。普拉达公告的今年上半年的净利润低于预期。
“中国市场表现非常好，增速仍很高，”普拉达首席财务官Donatello Galli就该公司上半年业绩召开电话会时称。他指出，普拉达在中国的投资计划保持不变。
今年上半年，普拉达在包括香港在内的大中华区的销售增幅从上年同期的35%放缓至20%。大中华区销售额占普拉达总销售的21%。
该公司称在意大利本土市场的销售下降，但指出目前断言本土市场出现拐点仍为时尚早。普拉达在意大利的销售额占其总销售的18%。
“就意大利的内需而言，我觉得目前断言我们是否触底为时尚早，”Galli说。
至于整个欧洲的情况，Galli称该市场的游客支出上升，欧洲经济正在显示逐步复苏的迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。