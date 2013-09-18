普拉达对中国市场有信心 并称欧洲经济正在复苏

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/米兰9月17日 - 意大利奢侈品企业普拉达（Prada） 周二称，欧洲经济正在复苏，同时对中国市场抱有信心。中国是普拉达的最大市场，该品牌今年上半年在中国市场的销售增速有所放缓。
普拉达称，其售价1,500欧元的多彩皮质手袋在中国市场、特别是二线城市的需求并未出现放缓迹象。普拉达公告的今年上半年的净利润低于预期。
“中国市场表现非常好，增速仍很高，”普拉达首席财务官Donatello Galli就该公司上半年业绩召开电话会时称。他指出，普拉达在中国的投资计划保持不变。
今年上半年，普拉达在包括香港在内的大中华区的销售增幅从上年同期的35%放缓至20%。大中华区销售额占普拉达总销售的21%。
该公司称在意大利本土市场的销售下降，但指出目前断言本土市场出现拐点仍为时尚早。普拉达在意大利的销售额占其总销售的18%。
“就意大利的内需而言，我觉得目前断言我们是否触底为时尚早，”Galli说。
至于整个欧洲的情况，Galli称该市场的游客支出上升，欧洲经济正在显示逐步复苏的迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数