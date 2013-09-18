普拉达对中国市场有信心 并称欧洲经济正在复苏

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/米兰9月17日 - 意大利奢侈品企业普拉达（Prada） 周二称，欧洲经济正在复苏，同时对中国市场抱有信心。中国是普拉达的最大市场，该品牌今年上半年在中国市场的销售增速有所放缓。

普拉达称，其售价1,500欧元的多彩皮质手袋在中国市场、特别是二线城市的需求并未出现放缓迹象。普拉达公告的今年上半年的净利润低于预期。

“中国市场表现非常好，增速仍很高，”普拉达首席财务官Donatello Galli就该公司上半年业绩召开电话会时称。他指出，普拉达在中国的投资计划保持不变。

今年上半年，普拉达在包括香港在内的大中华区的销售增幅从上年同期的35%放缓至20%。大中华区销售额占普拉达总销售的21%。

该公司称在意大利本土市场的销售下降，但指出目前断言本土市场出现拐点仍为时尚早。普拉达在意大利的销售额占其总销售的18%。

“就意大利的内需而言，我觉得目前断言我们是否触底为时尚早，”Galli说。

至于整个欧洲的情况，Galli称该市场的游客支出上升，欧洲经济正在显示逐步复苏的迹象。（完）