大中华区销售疲软拖累普拉达季度获利下滑38%

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/米兰12月15日 - 意大利奢侈品厂商普拉达（Prada） 周二公布的季度获利下滑38%，受大中华区销售大幅下降拖累。

中国经济增速放缓以及人民币贬值也令赴港大陆游客购物热情受挫。

欧洲和日本是仅有的两个出现小幅增长的地区，受益于旅游客流；而美元强势不利于游客赴美旅行。

“市场形势仍很复杂，”普拉达首席财务官Donatello Galli在分析师电话会议上称，并提及金融市场不稳定和有损旅游业的全球安全忧虑。

8月至10月，普拉达的销售额下滑6%至7.48亿欧元（8.19亿美元）。剔除汇率因素，销售下降10%，其中大中华区下滑26%。

普拉达高管们告诉分析师，该公司将缩小各地区间的价格差异，避免游客前往售价较低的国家购买产品。

Galli表示，为了保护利润率，普拉达未来一年将考虑关闭一些店，新开店数量将限制在10家。在截至2015年1月31日的一年里，普拉达新开了54家店。

8月至10月，普拉达实现净利4,650万欧元，远低于上年同期的7,447万欧元，且低于汤森路透SmartEstimate调查的分析师预估的7,780万欧元。（完）