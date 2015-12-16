大中华区销售疲软拖累普拉达季度获利下滑38%

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/米兰12月15日 - 意大利奢侈品厂商普拉达（Prada） 周二公布的季度获利下滑38%，受大中华区销售大幅下降拖累。
中国经济增速放缓以及人民币贬值也令赴港大陆游客购物热情受挫。
欧洲和日本是仅有的两个出现小幅增长的地区，受益于旅游客流；而美元强势不利于游客赴美旅行。
“市场形势仍很复杂，”普拉达首席财务官Donatello Galli在分析师电话会议上称，并提及金融市场不稳定和有损旅游业的全球安全忧虑。
8月至10月，普拉达的销售额下滑6%至7.48亿欧元（8.19亿美元）。剔除汇率因素，销售下降10%，其中大中华区下滑26%。
普拉达高管们告诉分析师，该公司将缩小各地区间的价格差异，避免游客前往售价较低的国家购买产品。
Galli表示，为了保护利润率，普拉达未来一年将考虑关闭一些店，新开店数量将限制在10家。在截至2015年1月31日的一年里，普拉达新开了54家店。
8月至10月，普拉达实现净利4,650万欧元，远低于上年同期的7,447万欧元，且低于汤森路透SmartEstimate调查的分析师预估的7,780万欧元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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