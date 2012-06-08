普拉达担心欧元区危机会吓跑游客

路透米兰/香港6月7日电(记者 Antonella Ciancio/Farah Master)---意大利时尚集团普拉达(1913.HK)警告称，欧元区危机的加深可能会吓跑出手阔绰的游客。这些顾客让奢侈品企业在不稳定的全球经济中幸免于难，并帮助普拉达提升了季度利润。

普拉达第一季度的利润增加一倍，超过营收增速，尽管如此，该公司亦担心欧元区债务危机、美国经济复苏低迷以及亚洲经济或出现放缓等问题。

普拉达副主席Carlo Mazzi在接受路透电话采访时表示：“如果希腊危机蔓延至西班牙或意大利，这将影响游客量。如果影响了游客，继而就会影响我们。”

截止到4月底的三个月中，欧洲市场表现最为不俗，营收增长57%，充分证明其拥有的巨大品牌影响力。

占公司销售额约38%的亚洲增长47%，而美国的营收额增加逾三分之一。

零售是普拉达一个巨大的增长动力。普拉达证实，公司计划在未来三年再增加260家门店，多数集中在新城市。

普拉达表示，公司销售净额增长47.9%，高於预期，称在谨慎应对危机的同时，该公司将集中在产生现金流和财务灵活性上。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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