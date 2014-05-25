泰国军方加强掌控政权 聚焦经济问题

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透曼谷5月24日 - 泰国军方周日将加强掌控政权，试图在反对声浪升高之前先行打压，同时号召商业机构及企业，协助重振经济。
军方已经拘留前任政府的多名领导人，包括前总理英拉，以及英拉内阁阁员、政党官员及支持者，被扣人数不明。
军方已经中止宪法，实施媒体审查，周六并解散上议院。
目前由陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)及名为“国家和平秩序委员会”的军政府掌握大权。
军政府要求周日召见18家报社负责人，推测将会指示报纸刊出支持军方的内容。
军方准备召开多项会议，对象包括国营及民营商业组织领袖、商务部、财政部、能源部高层官员、企业领袖、石油贸易及航运公司。
“现在起，军方将专注于解决国家的问题，”一名军方高层官员周六称。
“军方希望掌权的时间尽可能地短。他们希望确保国家真正回复常态，而不要遇到阻挠，”这名不愿具名的官员称。
一些分析师担心，如果政治危机拖延下去，泰国可能陷入衰退。
巴育迅速宣布，向农户支付一项英拉政府计划发放但一直拖欠的补贴，将是首要之务，这显然是为了争取一些前总理塔信的铁杆支持者。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。