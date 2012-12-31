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货币新闻 | 2012年 12月 31日 星期一 16:46 BJT

香港数据: 11月M-3货币供应按年增加10.9%--金管局

路透香港12月31日 - 香港金融管理局(HKMA)周一公布11月货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加10.9%.具体变幅如下(单位为%):

11/2012 10/2012 11/2011 港元 M-3(按年) +10.9 +10.0 +3.5 港元 M-2(按年) +11.0 +10.0 +3.6 港元 M-1(按年) +15.3 +13.1 +3.1 港元 M-1(按年)* +15.4 +13.3 +3.2

有形贸易贷款额(按年计) -1.8 +3.9 +45.3 其它本地贷款额(按年计) +3.9 +3.1 +14.3 港元 M-3(按月) +1.3 +1.4 +0.5 港元 M-2(按月) +1.3 +1.4 +0.4 港元 M-1(按月) +0.9 +2.6 -1.0 港元 M-1(按月)* +2.9 +0.7 +0.8 (完) 注: * 经季节因素调整. (完) 浏览其他香港数据新闻,请点选 浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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