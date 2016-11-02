金价触及一个月高位 对美国大选的紧张情绪加剧

路透纽约/伦敦11月1日 - 黄金，白银和铂金周二升至一个月高位，因对美国大选结果的忧虑引发股市下挫，美元走低，投资者寻求在贵金属中避险。

美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”调查的消息，扶助反映投资者恐惧程度的市场波动率指数.VIX上升至七周高位，引发普遍的避险情绪。

新的民调显示，自上周初以来，希拉里对特朗普的领先优势小幅收窄。

现货金触及10月初来最高1,291.34美元，1905 GMT，上涨1.1%，报1,290.92美元。

美国12月期金收涨1.2%，报1,288美元。

“特朗普当选的风险似乎回到市场，至少在一定程度上如此，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

汇丰控股在一份研究报告中说，特朗普当选总统可能提振黄金，因这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。

美元指数跌0.8%，美股下滑，因美国总统竞选活动进入最后几天。

现货银上涨2.9%，报每盎司18.38美元，此前触及18.49高位。铂金升1.5%，报991.50美元，稍早触及一个月高位997美元。钯金上扬2.4%，报633.50美元。

美联储周二开始举行为两天的政策会议，投资者关注升息时机的线索。(完)