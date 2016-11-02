金价触及一个月高位 对美国大选的紧张情绪加剧

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月1日 - 黄金，白银和铂金周二升至一个月高位，因对美国大选结果的忧虑引发股市下挫，美元走低，投资者寻求在贵金属中避险。
美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”调查的消息，扶助反映投资者恐惧程度的市场波动率指数.VIX上升至七周高位，引发普遍的避险情绪。
新的民调显示，自上周初以来，希拉里对特朗普的领先优势小幅收窄。
现货金触及10月初来最高1,291.34美元，1905 GMT，上涨1.1%，报1,290.92美元。
美国12月期金收涨1.2%，报1,288美元。
“特朗普当选的风险似乎回到市场，至少在一定程度上如此，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。
汇丰控股在一份研究报告中说，特朗普当选总统可能提振黄金，因这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。
美元指数跌0.8%，美股下滑，因美国总统竞选活动进入最后几天。
现货银上涨2.9%，报每盎司18.38美元，此前触及18.49高位。铂金升1.5%，报991.50美元，稍早触及一个月高位997美元。钯金上扬2.4%，报633.50美元。
美联储周二开始举行为两天的政策会议，投资者关注升息时机的线索。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。