CORRECTED-TABLE-Holdings of SPDR Gold, iShares Silver unchanged (March 30)

(Corrects ABSA - NewPlat ETF data for March 26) July 2 Holdings of the largest gold-backed exchange-traded-fund (ETF), New York's SPDR Gold Trust GLD and the largest silver-backed ETF, New York's iShares Silver Trust SLV, have remained unchanged on Friday from Thursday. Exchange-traded funds, the most widely recognized type of ETP, back each security issued with physical stocks of a given commodity, creating a product they say is free from counterparty risk. Name New Holdings Date Prev Holdings Prev Abs Change % chg YTD Abs GOLD (OZ) (OZ) (OZ) Change (OZ) SPDR Gold Trust HLDSPDRGT=XAU 23,702,919.7 Mar 27 23,702,919.7 Mar 26 0.0 0.00% 907,360.3 ETF Securities gold (ex-US) HLDETFXUS=XAU 6,917,737.9 Mar 27 6,921,112.3 Mar 26 -3,374.4 -0.05% -254,286.7 COMEX Gold Trust HLDCMXGOT=XAU 5,295,513.4 Mar 27 5,295,513.4 Mar 26 0.0 0.00% 113,349.2 ZKB Physical Gold HLDZKBPYG=XAU ** 4,457,922.7 Mar 20 4,457,922.7 Mar 20 -- -- 35,378.3 Julius Baer Physical Gold HLDJBAEPY=XAU *** 1,579,890.0 Mar 26 1,557,190.0 Mar 23 22,700.0 1.46% -60,370.0 Sprott Physical Gold Trust HLDSPROPY=XAU 1,263,473.0 Mar 27 1,263,473.0 Mar 26 0.0 0.00% -37,045.0 ABSA - NewGold ETF HLDNEWGOT=XAU 985,397.6 Mar 27 985,408.4 Mar 26 -10.8 0.00% -120,938.3 ETFS Physical Swiss Gold HLDETFSCH=XAU 768,154.1 Mar 27 768,154.1 Mar 26 0.0 0.00% -15,628.2 Total HLDTOTALL=XAU 44,971,008.4 44,951,693.6 19,314.8 0.04% 567,819.6 SILVER iShares Silver Trust HLDISHAST=XAG 323,888,528.1 Mar 27 323,888,528.1 Mar 26 0.0 0.00% -5,675,638.6 ZKB Physical Silver HLDZKBPYS=XAG 76,102,277.9 Mar 20 76,102,277.9 Mar 20 -- -- -973,152.2 Sprott Physical Silver HLDSPROPY=XAG 49,057,441.0 Mar 27 49,057,441.0 Mar 26 0.0 0.00% -230,429.0 ETF Securities silver ex-US HLDETFXUS=XAG 47,204,250.5 Mar 27 47,204,250.5 Mar 26 0.0 0.00% 8,299,171.3 ETFS Physical Silver Shares HLDETFSSF=XAG 18,190,779.6 Mar 27 18,190,779.6 Mar 26 0.0 0.00% -210,137.7 Julius Baer Physical Silver HLDJBAEPY=XAG 14,319,990.0 Mar 26 13,864,990.0 Mar 23 455,000.0 3.28% -337,000.0 Total HLDTOTALL=XAG 528,763,267.1 528,308,267.1 455,000.0 0.09% 872,813.8 PLATINUM ABSA - NewPlat ETF HLDNEWPLT=XPT 1,071,718.5 Mar 27 1,071,730.3 Mar 26 -11.8 0.00% -32,797.2 ETFS Physical Platinum Shares HLDETFSPY=XPT 508,895.4 Mar 27 508,895.4 Mar 26 0.0 0.00% -5,576.1 ETF Securities platinum ex-US HLDETFXUS=XPT 349,246.9 Mar 27 345,470.1 Mar 26 3,776.8 1.09% -5,236.6 ZKB Physical Platinum HLDZKBPYP=XPT 269,443.4 Mar 20 269,443.4 Mar 20 -- -- -7,853.6 Julius Baer Physical Platinum HLDJBAEPY=XPT 90,505.0 Mar 26 93,015.0 Mar 23 -2,510.0 -2.70% -9,240.0 Total HLDTOTALL=XPT 2,289,809.2 2,288,554.2 1255.0 0.05% -60,703.4 PALLADIUM Standard Bank AfricaPalladium HLDSTNDRDB=XPD # 727,082.1 Mar 26 727,082.1 Mar 26 -- -- 24,250.5 ABSA - NewPalladium ETF HLDNEWPLD=XPD