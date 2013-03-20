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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 19:45 BJT

全球贵金属：3月19日SPDR黄金持仓增加，iShares白银持仓减少

路透3月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一上升0.22%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少1.4%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,293,746.3 3月19日 39,206,668.0 3月18日 87,078.4 0.22%

iShares 340,262,979.1 3月19日 345,095,059.1 3月18日 -4,832,080.0 -1.40%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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