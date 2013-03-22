版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 12:34 BJT

全球贵金属：3月21日SPDR黄金持仓微跌，iShares白银持仓小增

路透3月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三微跌0.07%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.50%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,264,720.8 3月21日 39,293,746.3 3月20日 -29,025.5 -0.07%

iShares 341,954,161.6 3月21日 340,262,979.1 3月20日 1,691,182.5 0.50%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 程琳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐