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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 12:08 BJT

全球贵金属：3月25日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透3月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,264,720.8 3月25日 39,264,720.8 3月22日 0.0 0.00%

iShares 343,645,323.1 3月25日 343,645,323.1 3月22日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 张明钧)

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