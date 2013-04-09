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市场报道 | 2013年 4月 9日 星期二 13:02 BJT

全球贵金属：4月8日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓量均不变

路透4月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 38,752,008.5 4月8日 38,752,008.5 4月5日 0.0 0.00%

iShares 337,505,197.4 4月8日 337,505,197.4 4月5日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张荻)

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