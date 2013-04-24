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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 10:50 BJT

全球贵金属：4月23日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均下降

路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.68%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少1.26%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 35,275,711.2 4月23日 35,517,493.8 4月22日 -241,782.6 -0.68%

iShares 331,757,790.6 4月23日 336,007,785.8 4月22日 -4,249,995.2 -1.26%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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