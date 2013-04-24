全球贵金属：4月23日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均下降

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.68%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少1.26%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 35,275,711.2 4月23日 35,517,493.8 4月22日 -241,782.6 -0.68%
iShares 331,757,790.6 4月23日 336,007,785.8 4月22日 -4,249,995.2 -1.26%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686