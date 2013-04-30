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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 11:28 BJT

全球贵金属：4月29日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量增加

路透4月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五下降0.22%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增长0.14%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 34,743,798.4 4月29日 34,821,165.0 4月26日 -77,366.6 -0.22%

iShares 334,607,098.0 4月29日 334,124,167.0 4月26日 482,931.0 0.14%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张荻)
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