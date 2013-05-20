全球贵金属：5月16日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量续降

《全球主要央行动态》--4月6日-4月13日

美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。