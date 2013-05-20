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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 10:02 BJT

全球贵金属：5月16日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量续降

路透5月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下滑0.55%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.68%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 33,482,727.4 5月16日 33,666,434.3 5月15日 -183,706.9 -0.55%

iShares 331,852,518.3 5月16日 334,121,683.0 5月15日 -2,269,164.7 -0.68%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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