全球贵金属：6月7日SPDR黄金持仓量微跌，iShares白银持仓量不变

南非汇市：兰特急挫逾2%，此前标普将南非信贷评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月3日 - 南非兰特周一急挫逾2%，至约三个月最低水平，此前标普在上周南非财长被解职后，将该国信贷评等下调至投资级以下，展望为负面。
路透6月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四减少0.06%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 32,380,584.3 6月7日 32,399,917.2 6月6日 -19,332.9 -0.06%
iShares 321,135,274.7 6月7日 321,135,274.7 6月6日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 隋芬)
路透约翰内斯堡4月3日 - 南非兰特周一急挫逾2%，至约三个月最低水平，此前标普在上周南非财长被解职后，将该国信贷评等下调至投资级以下，展望为负面。
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透伦敦4月3日 - 英镑周一下跌，此前数据显示，3月英国制造业失去一些动能，这可能是在去年公投脱欧后经济意外保持韧性后，或已精疲力竭的最新迹象。