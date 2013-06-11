全球贵金属：6月10日SPDR黄金持仓量增加，iShares白银持仓量不变

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透6月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五增加0.27%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 32,467,579.5 6月10日 32,380,584.3 6月7日 86,995.2 0.27%
iShares 321,135,274.7 6月10日 321,135,274.7 6月7日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 王洋)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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