全球贵金属：9月10日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.28%

投行观点：Guidewire Software评级上调至买入--高盛
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路透9月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.28%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,486,502.2 9月10日 29,486,502.2 9月9日 0.0 0.00%
iShares 339,630,913.9 9月10日 338,666,855.9 9月9日 964,058.0 0.28%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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