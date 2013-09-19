全球贵金属：9月18日SPDR黄金和iShares白银持仓量均维持不变

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透9月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦维持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,293,386.1 9月18日 29,293,386.1 9月17日 0.0 0.00%
iShares 337,510,087.5 9月18日 337,510,087.5 9月17日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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