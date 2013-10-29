全球贵金属：10月28日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.57%

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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路透10月29日 - 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量增加0.57%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 28,036,311.3 10月28日 28,036,311.3 10月25日 0.0 0.00%
iShares 337,654,563.2 10月28日 335,727,679.2 10月25日 1,926,884.0 0.57%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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