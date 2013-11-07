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市场报道 | 2013年 11月 7日 星期四 18:08 BJT

全球贵金属：11月6日SPDR黄金持仓较上日增0.24%，iShares白银持仓量持平

路透11月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.24%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,920,500.5 11月6日 27,852,949.6 11月5日 67,550.9 0.24%

iShares 337,510,405.7 11月6日 337,510,405.7 11月5日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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(编译 李春喜 审校 田建华)

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