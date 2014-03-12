全球贵金属：3月11日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均不变

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月28日至5月5日

路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/28 BMO HST.N Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/4/28 BMO LYB.N Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 2017/4/28 BMO VFC.N Q1 2017 VF Corp 2017/4/28 BMO GM.N Q1 2017 通用汽车 2017/4/28 BMO VTR.N Q1 2017 Ventas Inc 2017/4/28 BM