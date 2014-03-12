全球贵金属：3月11日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均不变

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透3月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量亦维持不变。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 26,129,003.6 3月11日 26,129,003.6 3月10日 0.0 0.00%
iShares 326,803,953.4 3月11日 326,803,953.4 3月10日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/28 BMO HST.N Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/4/28 BMO LYB.N Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 2017/4/28 BMO VFC.N Q1 2017 VF Corp 2017/4/28 BMO GM.N Q1 2017 通用汽车 2017/4/28 BMO VTR.N Q1 2017 Ventas Inc 2017/4/28 BM
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。