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市场报道 | 2014年 3月 12日 星期三 14:36 BJT

全球贵金属：3月11日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均不变

路透3月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量亦维持不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,129,003.6 3月11日 26,129,003.6 3月10日 0.0 0.00%

iShares 326,803,953.4 3月11日 326,803,953.4 3月10日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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