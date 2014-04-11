全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓量减少，iShares白银持仓量持平

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.03%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量保持不变。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,920,818.8 4月10日 25,929,247.8 4月9日 -8,429.0 -0.03%
iShares 328,869,119.1 4月10日 328,869,119.1 4月9日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 于春红)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。