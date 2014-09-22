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市场报道 | 2014年 9月 22日 星期一 16:05 BJT

全球贵金属：9月19日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓未变

路透9月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周五较周四下降0.99%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,963,321.1 9月19日 25,213,353.0 9月18日 -250,031.9 -0.99%

iShares 340,449,034.4 9月19日 340,449,034.4 9月18日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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